Juve, Paratici in Turchia studia Demiral: messo sotto esame

TORINO - Pogba da convincere, dunque. E Merih Demiral - di fatto già quasi bianconero - da soppesare, valutare, analizzare in contesti internazionali e in ambienti caldi, in quanto a pressioni. Ad esempio, appunto, nella partita disputata ieri sera dalla sua Turchia contro la Francia.

FOTO - Demiral e Pogba in campo durante Turchia-Francia

Fabio Paratici era curioso, in merito, al punto da sobbarcarsi il viaggio per Konya. Partito appunto da Milano, è poi stato accolto in Turchia da Cenk Melih Yazici, l’agente proprio di Demiral.