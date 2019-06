Juve-Sarri al traguardo: la strada ora è libera. Si aspetta l’annuncio

La Juventus aspetta Maurizio Sarri per metà settimana. Il matrimonio tra l’allenatore del Chelsea e i bianconeri verrà ufficializzato tra mercoledì e giovedì. Ma il segnale più importante, che vale come un annuncio anticipato e ufficioso, potrebbe arrivare già domani attraverso le comunicazioni del club di Roman Abramovich. I contatti tra Fali Ramadani, agente del tecnico e grande regista dell’operazione, e il plenipotenziario dei Blues Marina Granovskaia proseguono in maniera positiva tra telefonate e incontri. L’ottimismo cresce, tanto che per il via libera decisivo potrebbe essere questione di ore. Dopo le promesse dello scorso mese e quella di nove giorni fa, a Europa League appena conquistata, domani il Chelsea dovrebbe svincolare ufficialmente Sarri.

