Commisso, l'idea è tenere Montella sulla panchina della Fiorentina

FIRENZE - Un altro giorno in città fra incontri e la voglia di capire quale possa essere la strategia migliore per il futuro. «Abbiamo molto lavoro da fare, lasciatemi lavorare» ha detto ieri Rocco Commisso mentre usciva dal centro tecnico di Coverciano. Di emozioni a Firenze ne sta vivendo molte in questi giorni, dall'entusiasmo con cui è è stato accolto in città fino alla visita a Coverciano insieme al suo braccio destro Joe Barone e Giancarlo Antognoni, l'uomo-ponte fra passato e futuro. La città in queste ore continua però a chiedersi anche quale possa essere il futturo di Federico Chiesa che con la Fiorentina ha un contratto, Commisso vorrebbe trattenerlo almeno un anno ma il giocatore ha anche molte pretendenti per il suo talento.