Dal Portogallo: "Lo Sporting vuole il figlio di Cristiano Ronaldo"

TORINO - Dopo aver lanciato Cristiano Ronaldo nel calcio che conta, lo Sporting Lisbona ci prova pure con il figlio del fenomeno della Juventus. Come riportano i media in Portogallo, infatti, la società portoghese, che ha cresciuto CR7 nelle giovanili dal 1997 al 2002 prima della stagione in prima squadra, sembra intenzionata a strappare Cristianinho alla Vecchia Signora. Il figlio di Ronaldo gioca con l'Under 9 della Juventus e ha già messo già in mostra qualità particolari. Così lo Sporting sta provando in tutti i modi a portarlo in Portogallo e avrebbe già parlato con Dolores Aveiro, madre di Cristiano Ronaldo, per provare a convincere la famiglia per un eventuale trasferimento a Lisbona.