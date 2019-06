Star Sport e Mirror Sport: "Juventus, Guardiola vorrebbe lasciare il City"

LONDRA (INGHILTERRA) - Maurizio Sarri sembra essere il nome più caldo per sostituire Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus, ma la dirigenza e i tifosi bianconeri hanno a lungo sognato l'approdo a Torino di Pep Guardiola. Il tecnico del Manchester City, però, ha giurato amore al club inglese e in un video comparso sul profilo twitter ufficiale dei Citizens ha dichiarato di non poter stare in un club migliore di quello attuale. Stando però a quanto riportato dai tabloid inglesi Star Sport e Mirror Sport, Pep avrebbe confessato ai suoi più cari amici di volersi prendere un periodo di riposo, troppo stressato dalla continua pressione alla quale viene quotidianamente sottoposto. Un divorzio, quello con il Manchester City, che non si consumerebbe in questa stagione, ma più probabilmente la prossima.