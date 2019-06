Pjanic resta: “Io e la Juventus ci amiamo a vicenda”

TORINO - Miralem Pjanic non è sul mercato. Il centrocampista bosniaco ha rivelato di voler restare alla Juventus subito dopo il ko della sua Bosnia contro l’Italia: “Sono molto tranquillo, ho quattro anni di contratto e con il club ci amiamo a vicenda - ha detto in zona mista -. Sto bene, la società è seria e io posso ancora dare tanto. Mi sento amato, mi trovo bene con i tifosi e con la Juventus che è grandissima. Voglio che portiamo questa Champions a Torino e spero sia il più presto possibile”. Più cauto invece Emerson Palmieri, terzino sinistro seguito dai bianconeri: “Ho un contratto col Chelsea dove sono felice. Io alla Juve? Dicono tutti così però io sono un ragazzo tranquillo, lavoro e cerco di non pensare a queste cose”.

Bentancur: "Non lascerei mai la Juventus"