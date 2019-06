Juve, Prosinecki rassicura i tifosi: "Pjanic resta in bianconero"

NAPOLI - Robert Prosinecki, ex asso della Nazionale croata ora commissario tecnico della Bosnia, ha risposto in esclusiva ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione in onda sul canale 296 del Digitale Terrestre Campania. Prosi esordisce commentando la prestazione dei suoi contro l'Italia: “Sono contento di come abbiamo giocato contro gli azzurri. E’ stata una bella partita, che purtroppo abbiamo perso. Il gol capolavoro di Insigne ha aiutato molto l'Italia: Lorenzo è cresciuto molto, mi ha impressionato". Restando in tema Napoli, Prosinecki non si esime dal fare i complimenti al neo sessantenne Carlo Ancelotti: "E' uno dei migliori allenatori al mondo. James Rodriguez al Napoli? Perché no. Innalzerebbe la qualità della rosa".