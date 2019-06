L'ad dell'Empoli: "Sarri andrà alla Juve"

EMPOLI - Francesco Ghelfi, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha confermato l'esito di quella che è una delle trattative più sorprendenti dell'estate, l'approdo di Maurizio Sarri (ex tecnico degli azzurri toscani e del Napoli) alla Juventus: "E' tutto fatto, credo il Chelsea aspetti un corrispettivo per liberarlo così come successe lo scorso anno con il Napoli" confessa l'amministratore delegato dell'Empoli.