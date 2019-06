Rabiot: "La Juve c'è"!

La brezza marina tra i lunghi capelli, il sorrisetto da ragazzo prodigio e una frase che accende i sogni di mercato del popolo juventino: «Sì, i bianconeri mi hanno cercato. Ci stiamo parlando». Adrien Rabiot conferma i rumors da “Il Pellicano” di Porto Ercole, un resort a 5 stelle che si trova sul promontorio dell’Argentario, in Toscana. Sta trascorrendo una settimana di vacanza con la madre-agente Véronique e i due fratelli, Douch e Geoffroy. È in ferie, ma non troppo. Tra 16 giorni scade il contratto che lo lega al Psg e il centrocampista non ha minimamente intenzione di rinnovarlo.

Rabiot: "La Juventus? L'Italia mi piace tanto". Ma occhio al Manchester United

«L’Italia mi piace tanto - ci ha raccontato - Stare in questo posto è meraviglioso, ti riposi e ti rigeneri. Mi aspetta una stagione impegnativa». La Juventus è in prima linea, ma occhio alle sirene che arrivano dalla Premier: «Stiamo valutando, non possiamo dire nulla. Ancora non so. La Juve è un grande club dove ogni bravo calciatore vorrebbe andare. Il Manchester United? Vale lo stesso. Devo decidere, per adesso sono in vacanza»

