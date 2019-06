Dall'Inghilterra: "Pogba saluta lo United: "Tempo di una nuova sfida”

TOKYO (Giappone) - “Potrebbe essere un buon momento per una nuova sfida da qualche altra parte”. Paul Pogba si allontana sempre più dal Manchester United. Il centrocampista francese è ai ferri corti con la società e quasi sicuramente dopo tre anni saluterà la Premier: i Red Devils hanno mancato la qualificazione alla prossima Champions (troppo poco per un campione del mondo) e la sfida tra Juventus e Real Madrid per abbracciarlo è tutt’altro che chiusa. “Bisognerà parlare, bisognerà pensare molto - ha detto il Polpo durante un evento promozionale a Tokyo -. A Manchester ho passato tre stagioni, mi sono comportato bene. Momenti buoni e momenti brutti, ma questo succede a tutti e ovunque. Dopo quest’anno, il mio miglior anno, penso sia giunto il momento di una nuova sfida”. Parole chiare e forti che hanno già fatto il giro dei principali tabloid britannici e sono anche state riprese dal NY Times.