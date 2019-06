De Magistris su Sarri: "Deluso e dispiaciuto, ma batterlo sarebbe un orgasmo calcistico"

NAPOLI - ''Ancelotti ci faccia sognare perché battere la Juve di Sarri sarebbe un orgasmo calcistico''. Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in merito all'ufficializzazione di Maurizio Sarri nuovo allenatore della Juventus. ''Non posso non nascondere il dispiacere, la delusione, l'amarezza - ha aggiunto - capisco che si è professionisti ma capisco anche che nella vita si può scegliere in politica come nel calcio e non posso dimenticare le frasi di Sarri a proposito del 'Palazzo' e di altro".

Ecco la nuova Juve di Sarri