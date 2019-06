Le Parisien: "Clamoroso Psg, Thiago Silva in vendita!"

PARIGI (Francia) - Secondo quanto riportato da 'Le Parisien', "una delle missioni di Leonardo ha una dimensione strategica e politica colossale: separarsi da Thiago Silva, il capitano dal 2012". L'ex difensore del Milan è stato spesso contestato a Parigi per limiti caratteriali e scarsa leadership: la carta d'identità, coi 35 anni da compiere il prossimo settembre, potrebbe essere l'ago della bilancia nella scelta dell'addio. Il brasiliano "viene da una buona stagione, nonostante alcuni errori in momenti topici, come del resto tutto il resto del gruppo", prosegue il quotidiano francese, "ma il suo futuro nella capitale è in sospeso: se Leonardo volterà pagina, sarà Marquinhos ad ereditare la fascia da capitano".