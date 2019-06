Mbappé strizza l'occhio alla MLS: "Quando sarò più vecchio ci penserò"

PARIGI - "Non puoi mai sapere quello che succederà nel mondo del calcio. Grandi giocatori come Zlatan Ibrahimovic, Steven Gerrard e Andrea Pirlo sono andati negli Stati Uniti dopo aver chiuso la carriera in Europa. Quando sarò un po' più vecchio ci penserò". Sono queste le parole di Kylian Mbappé a ESPN interrogato su un suo possibile trasferimento in MLS al termine della propria carriera. Una carriera, quella di Mbappé, che è appena iniziata ma che lo ha già inserito nell'Olimpo.

I numeri e le giocate del fuoriclasse francese sono impressionanti: vero e proprio trascinatore della nazionale di Deschamps alla vittoria ai Mondiali di Russia, raggiunta la soglia del 100 gol in carriera ad appena 20 anni, più volte candidato alla conquista del Pallone d'oro. Un vero e proprio prodigio, che il presidente del Psg Al Khelaifi non vuole perdere. Il numero uno dei parigini, infatti, nei giorni scorso ha dichiarato che Mbappé non si muove dal Psg e rimarrà al Psg al 200%. Anche perchè i parigini proveranno nuovamente l'assalto alla Champions League e l'apporto in termini di gol e prestazioni di Mbappé sarà determinante per inseguire un sogno svanito troppo spesso nel momento più bello.