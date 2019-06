Pogba, Juve pronta al blitz. Il Real conta i soldi

Paul Pogba è un rebus. Il giocatore punta i piedi, la critica non manca di attaccarlo quotidianamente, il Real Madrid sembra essersi raffreddato, soprattutto trovandosi in una situazione di bilancio che non consente avventure, in questo momento, mentre la Juve rimane alla finestra. I tasselli che devono andare ad incastrarsi sono davvero moltissimi, sia in un senso (la conferma, molto difficilmente con un contestuale rinnovo del contratto in scadenza nel 2021) sia nell'altro (la cessione, in Spagna o Italia che sia). I conti del Real Madrid si possono ricostruire in maniera abbastanza affidabile a partire da un dato di fatto: il club ha almeno 130 milioni di euro di cassa e parte da una situazione decisamente solida. Ma nonostante questo per fare altri colpi, giunti a questo punto del mercato, dovranno prima vendere e poi agire. Le proiezioni parlano di ricavi attesi a fine stagione prossima per 825 milioni di euro a fronte di costi intorno ai 750 milioni senza il calciomercato. [...]

In tutto questo la Juventus ha capito una cosa: se riuscirà ad arrivare a Pogba sarà grazie ad un blitz dalle tempistiche e modalità al momento davvero difficili da delineare. Ma l’interesse e i contatti con il giocatore rimangono vivi.

