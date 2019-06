Genoa, ufficiale l'arrivo di Jaroszynski

GENOVA - È Pawel Jaroszynski il primo nuovo acquisto del Genoa di Aurelio Andreazzoli. È ufficiale, infatti, l'acquisto a titolo definitivo dal Chievo del difensore polacco, classe 1994. Jaroszynski, in Liguria, troverà anche l'ex compagno Radovanovic, che ha effettuato lo stesso tragitto nello scorso mercato invernale. Questo l'annuncio della società clivense con una nota ufficiale: "L'A.C. ChievoVerona comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del difensore Pawel Jaroszynski al Genoa CFC. Il Presidente Luca Campedelli rivolge i più sinceri ringraziamenti al Presidente Enrico Preziosi e all’Amministratore Delegato Alessandro Zarbano, per l’ottimo spirito professionale, costruttivo e collaborativo messo in atto ancora una volta dalla società Genoa CFC, durante un’operazione di mercato. Jaroszynski, nato in Polonia a Lublin il 2/10/1994, ha disputato con la maglia del ChievoVerona due stagioni totalizzando 32 presenze fra Serie A (30) e Coppa Italia (2). A Pawel un grande in bocca al lupo da parte di tutto il ChievoVerona per la sua nuova avventura sportiva!".