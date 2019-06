France Football: "Offerta shock dell'Inter per Pépé del Lille"

TORINO - Dalla Francia sono sicuri: l'Inter spara alto per Pépé del Lille supera la concorrenza dell'Atletico Madrid per l'attaccante ivoriano. Secondo "France Football", infatti, i nerazzurri di Antonio Conte sono arrivati ad offrire fino a circa 90 milioni di euro per il cartellino del 24enne attaccante autore di 22 gol e 11 assist in campionato. Di fatto questa offerta supera quella dell'Atletico Madrid che da tempo è sulle tracce di Pépé. Diego Pablo Simeone, infatti, vorrebbe sostituire il partente Griezmann con questo attaccante ivoriano che tanto bene ha fatto in stagione. L'Inter, tuttavia, fa sul serio per regalare a Conte il suo nuovo attaccante che può essere utilizzato sia in posizione centrale che partendo dall'esterno, come ha giocato quest'anno con il Lille. Un'offerta monstre per i nerazzurri che dimostrano di voler essere protagonisti di un mercato di élite.