AS: "De Ligt, Juve a un passo. Sarà il secondo calciatore più pagato della Serie A"

TORINO - Matthijs De Ligt è sempre più vicino alla Juventus. La società bianconera, dopo un lungo corteggiamento, sembra aver vinto la concorrenza di Barcellone e Paris Saint Germain, su tutti, per accaparrarsi le prestazioni del difensore centrale dell'Ajax. Il futuro del 19enne sembrava al Barcellona, come il compagno e amico Frenkie De Jong passatto dai Lancieri ai blaugrana per 86 milioni di euro. Su De Ligt è poi piombato il Paris Saint Germain, che ha cercato di fare leva sulla famiglia del calciatore per convincerlo a scegliere Parigi come possibile destinazione. Decisive per la scelta del calciatore, invece, sembrano essere state le parole di Cristiano Ronaldo al termine della finale di Nations League tra Olanda e Portogallo, quando ha invitato De Ligt a seguirlo a Torino. Mino Raiola, procuratore del calciatore, sembra gradire la destinazione Juventus, convinto che giocare al fianco di uno dei più forti al mondo possa aiutare alla crescita del 19enne di Leiderdorp.