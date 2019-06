Rabiot, la madre: "Juve? Siamo superstiziosi. Finché non si firma..."

TORINO - Come riporta France footbal, Veronique Rabiot, la madre-agente di Adrien Rabiot ha smentito ogni contatto con Leonardo, nuovo direttore sportivo del Psg, per il rinnovo del contratto, dichiarando: "Non v'è stato alcun contatto tra Leonardo e me. E' falso quanto letto, che Leonardo non si sia presentato ad un appuntamento o che io abbia rifiutato un'offerta di rinnovo". Il centrocampista francese è stato spesso accostato alla Juventus e la mamma del giocatore, in merito alle voci sui bianconeri, ha commentato: "Nel calcio siamo molto superstiziosi. Fin quando una cosa non è fatta è meglio parlarne il meno possibile".