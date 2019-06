Manolas al Napoli, è ufficiale: alla Roma 36 milioni

ROMA - Kostas Manolas nella prossima stagione indosserà la maglia del Napoli. Dopo una lunga trattativa le due società hanno trovato l’intesa e in serata è arrivato l'annuncio ufficiale della Roma: il club azzurro, infatti, per il difensore greco pagherà ai giallorossi la clausola rescissoria da 36 milioni di euro. Manolas era arrivato nella Capitale nell'estate del 2014, con la maglia giallorossa ha collezionato 206 presenze e segnato 8 reti.

Manolas al Napoli: ecco il comunicato della Roma

"L’AS Roma rende noto di aver sottoscritto con il Napoli l’accordo per la cessione a titolo definitivo di Kostas Manolas. Il calciatore greco si trasferirà a fronte di un corrispettivo fisso di 36 milioni di euro. Manolas, arrivato nella Capitale nell’estate del 2014, ha totalizzato in giallorosso 206 presenze segnando 8 reti. Il Club augura a Kostas le migliori fortune per il futuro."