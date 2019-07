Perinetti a Tuttosport: «Chiesa alla Juve si può fare»

TORINO - Giorgio Perinetti, fresco ex direttore generale del Genoa, colui che ha venduto la scoperta Piatek al Milan ricavando oro, fa le carte al mercato che inizia ufficialmente. Nell’intervista del collega Marco Bisacchi su Tuttosport in edicola, il manager parla dei colpi che verranno e si sofferma in particolare modo sul talento del calcio italiano: Federico Chiesa. «Il matrimonio con la Juventus per me si può fare», racconta Perinetti, esperto che sa quanto il business incida sulle scelte dei club. Da Sarri a James («Un crack per le ambizioni del Napoli»), dal Milan a Commisso, da Dzeko a Lukaku, Perinetti ci dice tutto. Da non perdere, per gli amanti del calciomercato: visto e analizzato da vicino.