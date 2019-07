Juve, rotta su Icardi: Paratici-Wanda Nara, incrocio a Ibiza

TORINO - Vai a Ibiza e trovi il mondo. Calciatori, attori, stelle dello show business in senso lato. Sì, anche agenti, meglio ancora se compagne o addirittura mogli. E non è certo un problema se alle Baleari atterri, ti godi una mini-vacanza e poi ridecolli verso altre mete. A Wanda Nara, coniuge di Mauro Icardi da cinque anni, è andata proprio così: Giappone, un tuffo nel mare della Polinesia francese, Ibiza, Milano, Sardegna i traguardi tagliati nelle ultime due settimane. Sull’isola spagnola la donna s’è concessa una breve siesta, lì dove anche Joao Cancelo sta trascorrendo le vacanze con la sua Daniela in dolce attesa. Ed è lì che martedì pomeriggio, nello stesso giorno in cui al mattino aveva “scortato” Adrien Rabiot nel suo primo giorno da juventino a Torino, che è sbarcato anche il responsabile dell’area sport bianconera. Fabio Paratici è poi ripartito ieri mattina dall’isola e di lì a poche ore è stato avvistato nel solito quartier generale dei campioni d’Italia a Milano, l’hotel Palazzo Parigi.

Vai alla prossima pagina per continuare a leggere l'articolo