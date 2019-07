AS: "James Rodriguez, il Real preferirebbe cederlo al Napoli"

MADRID (SPAGNA) - Il Real Madrid preferisce cedere James Rodriguez al Napoli. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, infatti, i Blancos, dopo il trasferimento di Marcos Llorente ai rivali dell'Atletico Madrid, non vorrebbero ulteriormente rinforzare la rosa a disposizione del Cholo Simeone, anche se il calciatore avrebbe espresso la volontà di rimanere in Spagna. Sulla vicenda si è esposto anche Aurelio De Laurentiis qualche settimana fa: "L'allenatore lo ha avuto in altre squadre e sa quanto vale. Ho detto ok, sarà molto costoso, ma andiamo avanti. Se c'è bisogno di fare un sacrificio, possiamo farlo. Jorge Mendes è il miglior agente del mondo, e speriamo di trovare un accordo grazie a lui".

James Rodriguez al Napoli: manca l'accordo sulla formula del trasferimento Tra Napoli e Real manca l'accordo sulla formula: gli spagnoli vorrebbero una cessione a titolo definitivo, mentre il Napoli propone un prestito. È proprio su questo punto che al momento l'Atletico si trova in vantaggio, in quanto disposto ad accontentare le Merengues. Il costo del trasferimento, stando sempre a quanto riportato da AS, sarebbe di circa 40 milioni di euro.