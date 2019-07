Clamoroso Icardi: via dal ritiro dell'Inter

MILANO - Mauro Icardi rientrerà oggi a Milano dal ritiro di Lugano: lo ha comunicato l’Inter in un tweet. "Il club e l'attaccante argentino hanno preso questa decisione di comune accordo - si legge - Icardi proseguirà il suo percorso di ricondizionamento atletico nei prossimi giorni e non prenderà parte al Summer Tour in Asia". In mattinata ha saltato l’allenamento, adesso invece il ritorno in Italia con un giorno d’anticipo. Il bomber lascerà sicuramente la squadra di Antonio Conte: sulle sue tracce c’è sempre la Juventus che ha già il suo gradimento. Prima però bisognerà sfoltire l’attacco e aspettare che il prezzo del cartellino di Icardi cali un po’.