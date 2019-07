Lazio, rilancio per Yazici del Trabzonspor

ROMA - La Lazio rilancia con il Trabzonspor per Yusuf Yazici e balza in vantaggio nell’asta con il Lilla. Il giocatore preferisce la Serie A, l’offerta del club biancoceleste dovrà però arrivare ai 17 milioni proposti dal club di Ligue 1 con l’aggiunta di una percentuale sulla futura rivendita. A prescindere dalla cessione o meno di Durmisi (l’esterno danese piace al Besiktas ma il giocatore non è convinto della pista turca), di altre uscite ancora in stand by (Badelj: Fiorentina o Bordeaux; Wallace: Flamengo e Wolverhampton; Bastos: Watford) e soprattutto del futuro di Milinkovic-Savic.

