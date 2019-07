AS: "Juve, Pogba si allontana, Real pronto all'assalto"

MADRID (SPAGNA) - Il Real Madrid è pronto al'assalto per Paul Pogba. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, infatti, i Blancos avrebbero vinto la concorrenza della Juventus per il centrocampista francese e sarebbero pronti a presentare la propria offerta al Manchester United nei primi giorni di agosto, considerando anche che l'8 agosto chiuderà il mercato in entrata in Premier League. Dopo la sconfitta per 7-3 contro l'Atletico Madrid, in casa Real si è acceso il campanello d'allarme, che avrebbe convinto la dirigenza madridista ad accelerare per scrivere la parola fine a una delle operazioni più calde di questa sessione di calciomercato. I Red Devils, tra l'altro, sarebbero a un passo dal chiudere diverse trattative in entrata: quella con lo Sporting Lisbona per l'ex Sampdoria Bruno Fernandes, quella con la Lazio per Milinkovic-Savic e quella con l'Everton per il centrale difensivo Harry Maguire. La cessione di Pogba potrebbe dunque permettere al Manchester United di riequilibrare i conti. Un indizio che potrebbe convincere l'ex Juventus a firmare con i Blancos arrivare dal fratello Mathias, che ha scelto il Cd Manchego, squadra di Ciudad Real, città molto vicina alla capitale Madrid.