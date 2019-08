Lasagna, parla l'agente: "Napoli? Sarebbe bello, ma penso che resti a Udine"

NAPOLI - "Lasagna al Napoli? A chi non piacerebbe questa idea?!". Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto il procuratore di Kevin Lasagna, Massimo Briaschi, commentato le voci di mercato relative al proprio assistito: "Kevin, però, è un giocatore dell'Udinese: credo che resterà in Friuli.Tra le due società ci sono state, in passato operazioni anche importanti: ma spetterà a loro decidere se può lasciare Udine e se potrà fare parte del progetto Napoli. Non sento da un po' Giuntoli, ma se ci fosse interesse da parte loro dovrebbero prima parlarne con la società bianconera. Al momento Kevin è considerato una pedina importante dall'Udinese. E' un giocatore che piace, al Napoli e ad altre squadre, perchè in Italia è l'unico con determinate caratteristiche: potenza fisica, progressione e forza, oltre ad una buona precisione e freddezza sotto porta".