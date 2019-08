Nainggolan al Cagliari, Giulini nella sede dell'Inter per chiudere

MILANO - Inter e Cagliari stanno lavorando per chiudere la trattativa Nainggolan. Il patron dei sardi Tommaso Giulini è per questo entrato nella sede interista, insieme all'agente del calciatore, per trovare l'accordo definitivo con la società nerazzurra. "Trattativa chiusa? Non sarei qui altrimenti", ha commentato Giulini. Nainggolan è vicinissimo al ritorno al Cagliari. Il centrocampista belga non si è neanche allenato nel pomeriggio con l'Inter ad Appiano Gentile e sarebbe pronto a partire in direzione Sardegna in un'operazione in prestito con una parte dell'ingaggio che verrebbe pagata dal Cagliari. L'ex Roma ha già giocato in rossoblu dal 2010 al 2014.