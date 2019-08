Juve, tra Danilo e Cancelo c'è di mezzo una coppa

Di fronte i campioni della Premier League, i Citizens, contro il Liverpool, che non è il vincitore della FA Cup (lo stesso City), ma che prende parte all’appuntamento come secondo classificato in campionato. Un evento sentito, come ogni evento del calcio inglese, e per questo i dirigenti del Manchester hanno preferito rimandare l’appunto con la Juventus alla settimana prossima.

Danilo alla Juve, vertice a Torino

Anche perché questo venerdì non è passato invano. Fabio Paratici ne ha infatti approfittato per incontrare a Torino i rappresentanti del terzino brasiliano e per definire soprattutto gli aspetti economici della vicenda. Danilo ha un contratto fino al 2022 con il Manchester City,a cinque milioni di euro a stagione. La proposta della Juventus è quella di allungare l’accordo di altri due anni, fino al 2024, a quattro milioni e mezzo annuali, cui aggiungere i vari bonus. Un’offerta che garantisce il laterale, che nell’ultimo anno dell’accordo avrà 34 anni. Con il via libera da parte dell’entourage del giocatore arriverà anche quello per le due società. In questa operazione la Juventus avrà Danilo e un conguaglio che porterà a una valutazione di 60 milioni per Joao Cancelo, con una plusvalenza di 28 milioni.

Cancelo in azione con la maglia della Juve