Juve, ecco Danilo: è atterrato a Caselle

TORINO - Danilo sta per entrare nel mondo della Juventus. Il terzino brasiliano classe 1991 è sbarcato all'aeroporto di Caselle oggi poco prima delle 18.30: arriva dopo lo scambio definito con il Manchester City per Cancelo (il portoghese ha svolto le visite mediche in Inghilterra) più 28 milioni per il club bianconero. Dopo l'arrivo in Italia Danilo sosterrà domani le visite mediche di rito al J Medical, in attesa dell'ufficializzazione del trasferimento.