Dybala piace al Tottenham

TORINO – Ingolfata la trattativa che doveva portare Paulo Dybala al Manchester United, adesso si aprono nuovi scenari per l’argentino, sempre in Premier League. Secondo indiscrezioni di mercato il Tottenham, che da qualche giorno segue l’attaccante della Juventus, si sarebbe rifatto sotto per l'argentino. Se ne saprà di più nelle prossime ore anche perché il mercato in entrata della Premier League si chiude giovedì alle 18, ora italiana. Si era inizialmente parlato di un'offerta da 70 milioni di euro arrivata al club bianconero, una notizia però smentita da fonti interne alla società. Il Tottenham per il momento ha solo rinnovato l'interesse per la Joya.

Dybala, trattativa arenata con il Manchester United

Dybala, che ieri è stato acclamato dai tifosi bianconeri al grido “resta alla Juve” nel giorno delle visite mediche, era ormai a un passo dal Manchester United nell’ambito della maxi operazione che avrebbe dovuto portare Lukaku a Torino. La trattativa si è arenata di fronte alla richiesta di una commissione da 15 milioni da parte dell’agente dell’argentino e di un super ingaggio da 10 milioni all'anno da parte del calciatore. Dybala, oltre che al Tottenham, piace anche al Paris Saint-Germain.