Juve, Neymar condiziona Dybala: che intreccio con il Psg

Due stagioni, cinquantuno gol e sei trofei dopo, Neymar da Silva Santos Junior è ora un ragazzo rinfrancato. Ha deciso, da un pezzo, di rinunciare ai ricchi premi e cotillons del Paris Saint-Germain e il suo club, in fondo, l’aveva capito ancor prima. Tanto più che il dopo Neymar, a Parigi, non è cominciato negli ultimi giorni. Leonardo, in qualità di direttore sportivo del club campione di Francia, si sta muovendo con decisione sul sostituto del brasiliano e, neanche troppo velatamente, si sta pure divertendo un mondo a scatenare la bagarre tra Barcellona e Real Madrid al grido di “chi offre di più?”. La Juventus è spettatrice interessata, visto che da più fronti si fa notare come non appena l’ex blaugrana sarà ceduto partirà l’assalto vero, forte, definito e definitivo per Paulo Dybala. L’argentino ha giocato l’ultima mezz’ora nel test dal sapore di Champions fra i bianconeri e l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Non ci si poteva aspettare la titolarità, perché l’attaccante è comunque rientrato fra gli ultimi per via degli impegni in Coppa America.

Le parole di Sarri su Dybala