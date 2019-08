Juve, Pellegrini in prestito al Cagliari: è ufficiale

TORINO - Arrivato alla Juventus nell'ambito dell'affare Spinazzola con una valutazione di 22 milioni di euro, l'ex prodotto del vivaio della Roma Luca Pellegrini torna ufficialmente ad indossare la maglia del Cagliari, club nel quale aveva disputato, con buoni risultati, la seconda parte della scorsa stagione. Il terzino (ed all'occorrenza centrocampista, come dimostrato ai recenti Mondiali Under 20) si trasferisce in Sardegna con la formula del prestito secco e l'annuncio arriva direttamente dal sito della società bianconera: "Il calciatore Luca Pellegrini disputerà la prossima stagione al Cagliari, E' stato infatti perfezionato l'accordo con la società rossoblu, che prevede la cessione del laterale, classe 1999, in prestito, fino al 30 giugno 2020".

