Fiorentina, Montella: "Ben vengano altri colpi di mercato"

FIRENZE - "Quella contro il Genoa sarà una partita più difficile che contro il Napoli: c'è ancora il mercato, ci sono ancora distrazioni, quindi servirà la migliore Fiorentina, con lo stesso coraggio ed entusiasmo di sabato scorso". Lo ha detto Vincenzo Montella, alla vigilia della trasferta contro la formazione ligure allenata da Aurelio Andreazzoli. Quanto al mercato, l'allenatore dei viola ha ribadito: "Mi piace l'abbondanza, non è ancora concluso, i giocatori bravi sono sempre ben accetti, mancano ancora tre giorni". Dettaglio, poi sulle condizioni di alcuni singoli: "Ribery? Ancora non è pronto, ma se c'è la possibilità di fargli giocare qualche minuto va bene. Caceres ha fatto il primo allenamento con la squadra: mi pare che stia bene. Dalbert invece è quello più avanti a livello fisico: secondo me è in grado di giocare 90 minuti".