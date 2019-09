Emre Can-Rakitic: a gennaio si riparte dallo scambio

TORINO - Se Juventus e Barcellona hanno avuto contatti continui negli ultimi quindici giorni di mercato è perché volevano evitare di trovarsi in questa situazione: ossia con Emre Can e Ivan Rakitic imbronciati e di troppo. Il ds bianconero Fabio Paratici e l’ad blaugrana Oscar Grau hanno tentato più volte di trovare un incastro che potesse mettere tutti d’accordo, a partire dallo scambio tra i due centrocampisti. [...] Da entrambe le parti c’è il desiderio di rafforzare ulteriormente l’amicizia tra società portando a termine un affare che porti benefici tanto alla Juventus quanto al Barcellona. Di sicuro le due dirigenze tenteranno nuovi baratti nel 2020 e il punto di ripartenza sarà proprio quello di provare a risolversi un problema a vicenda ritentando lo scambio Emre Can-Rakitic. Non sarebbe la prima volta - anzi - che un trasferimento si concretizza con qualche mese di ritardo rispetto ai primi contatti.