Mundo Deportivo: "Ruiz dal Napoli al Barcellona nel 2020"

BARCELLONA (Spagna) - Non era passata inosservata la presenza di Eric Abidal, ex difensore ed attuale team manager del Barcellona, sulle tribune del Via del Mare durante Lecce-Napoli. Il tecnico degli azzurri Carlo Ancelotti aveva ironizzato tentando invano di scacciare l'interesse del Barcellona per Fabian Ruiz ("È scarso..."), sempre più pressante col passare dei mesi. I catalani corteggiano lo spagnolo da anni, ben prima del suo sbarco in Italia ma, stando a quanto riferito da El Mundo Deportivo, seguiranno con attenzione i suoi progressi per tutta la stagione in corso, per sferrare poi l'affondo decisivo a luglio 2020. La dirigenza blaugrana, si legge sulle colonne del quotidiano, ritiene Ruiz l'obiettivo numero uno per la propria mediana, in virtù delle sue caratteristiche che ben si sposerebbero col tiki taka: stuzzicherebbe inoltre l'idea di costituire un trio in mezzo al rettangolo verde di gioco (con Arthur e De Jong) forte nel presente e potenzialmente devastante nel futuro.