Lazio, Caicedo ha prolungato fino al 2022

ROMA - Buone notizie per la Lazio e Simone Inzaghi. Felipe Caicedo resterà in biancoceleste fino al 30 giugno 2022. Per il panterone ecuadoriano, e per la gioia di Inzaghi, si chiude finalmente la questione del rinnovo di contratto, che si trascinava fin dalla chiusura della scorsa stagione. Per Caicedo, domenica scorsa, anche la prima rete in campionato. Questo il comunicato ufficiale del club biancoceleste: "La S.S. Lazio comunica di aver rinnovato e prolungato il contratto di prestazioni sportive del calciatore Felipe Caicedo sino al 30/06/2022".