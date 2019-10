Mundo Deportivo: "Real Madrid e Barcellona su Fabian Ruiz"

BARCELLONA (SPAGNA) - Il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz è finito nel mirino di Barcellona e Real Madrid. Stando a quanto scritto stamane dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, i due club spagnoli sarebbero pronti a farsi la "guerra" pur di acquistare il centrocampista classe '96. I blaugrana lo seguono già da diverso tempo e il segretario tecnico del club, Eric Abidal, è stato addirittura visto sugli spalti dello stadio Via del Mare di Lecce per "spiare" da vicino il calciatore. Quella del Real Madrid, invece, inizialmente era stata vista come una mossa di disturbo, ma poi, vista anche la difficoltà di chiudere per Pogba ed Eriksen e i dubbi su Ndombélé , lo spagnolo è diventato l'opzione numero uno per rinforzare il centrocampo dei Blancos.

Fabian è arrivato a Napoli nell'estate del 2018 dal Betis Siviglia per 30 milioni di euro, ma la sua cresciuta con la maglia azzurra è stata esponenziale e il club ora non lo lascerebbe partire per meno di 60 milioni. Il primo anno ha collezionato 40 presenze e sette gol, mentre in questo primo scorcio di stagione è già a quota otto apparizioni, impreziosite dalla perla proprio contro il Lecce. Lo spagnolo e il Napoli sono legati da un contratto fino a giugno 2023, ma la volontà di De Laurentiis sarebbe quella di prolungare per un altro anno. L'accordo tra le parti, però, non è ancora stato raggiunto. A riportare il sereno in casa Napoli, ci ha pensato lo stesso calciatore, che qualche mese fa ha ribadito la sua volontà di rimanere:"Mi piacciono i club che mi notano, ma dico sempre che ho un contratto con il Napoli e che sono felice qui. L'allenatore mi dà la sicurezza di cui ogni giocatore ha bisogno".