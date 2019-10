Marca: "Real Madrid su Fabian Ruiz"

La prima pagina del quotidiano spagnolo è dedicata proprio al centrocampista del Napoli, finito nel mirino delle Merengues per rinforzare la mediana. Operazione complessa, sia perchè sulle sue tracce c'è anche il Barcellona sia perchè trattare con De Laurentiis non sarà affatto semplice

MADRID (SPAGNA) - Non solo Barcellona, Fabian Ruiz è finito nel mirino anche del Real Madrid. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, infatti, il centrocampista del Napoli sarebbe uno dei nomi su cui il club vorrebbe puntare per rinforzare il centrocampo. Dopo le cessioni di Kovacic e Marcos Llorente e i prestiti di Ceballos (Arsenal) e Odegaard (Real Sociedad), i centrocampisti puri a disposizione di Zidane sono rimasti solo quattro: Casemiro, Kroos, Modric e Valverde. Il club, dunque, nelle prossime finestre di mercato dovrà cercare di colmare questo vuoto e tra i nomi in cima alla lista dei desideri c'è proprio quello di Fabian Ruiz. Lo spagnolo è arrivato a Napoli dal Betis Siviglia per 30 milioni di euro ma, dopo le ottime prestazioni con gli azzurri, il suo valore è adesso raddoppiato.

Il rinnovo con il Napoli e l'interesse del Barcellona La volontà del Napoli sarebbe quella di non cedere il proprio goiellino, tanto che il club in questi giorni sta lavorando sul rinnovo. Lo spagnolo e il club sono legati da un contratto fino a giugno 2023, ma la società vorrebbe prolungare, fissando anche una clausola rescissoria di 100 milioni di euro. Il calciatore piace molto anche al Barcellona, che lo segue da tempo e che ha mandato Abidal a vederlo da vicino al Via del Mare di Lecce. A questo va aggiunto che il calciatore non ha una clausola di rescissione, pertanto trattare con De Laurentiis non sarà semplice, specie dopo le schermaglie estive per James Rodriguez.