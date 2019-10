Udinese, ufficiale il rinnovo di De Paul

UDINE - I tifosi dell'Udinese. possono festeggiare una notizia per certi versi inaspettata, viste le tante voci di mercato che lo hanno accostato a Fiorentina, Roma e Milan: Rodrigo De Paul ha messo la firma su un contratto che recita una nuova scadenza: 30 giugno 2024. E' ufficiale perciò il prolungamento quinquennale del centrocampista argentino, annunciato dal club con questa nota: "Udinese Calcio comunica di aver raggiunto l'intesa con Rodrigo De Paul per la sottoscrizione di un nuovo contratto di durata quinquennale. Il nostro numero 10 , colonna della nazionale argentina, si lega, quindi, al club sino al 30 giugno 2024. "Ci tenevamo a dimostrare a Rodrigo il valore che ha all'interno della nostra squadra - commenta il Responsabile dell'area tecnica Pierpaolo Marino - e, soprattutto, stiamo portando avanti una politica di consolidamento della struttura tecnica considerando che sono in corso anche trattative di rinnovo con altri giocatori. La firma di De Paul da il là, quindi, a una politica di felice convivenza con i nostri giocatori e di solidità degli obbiettivi da perseguire".

