The Guardian: "Napoli, è corsa a tre per Fabian Ruiz: c'è anche il Manchester City"

LONDRA (INGHILTERRA) - Mentre a Napoli si continua a parlare del rinnovo di Fabian Ruiz, per la corsa al centrocampista spagnolo spunta anche il Manchester City. L'ex Betis Siviglia, finito nel mirino di Barcellona e Real Madrid, piace anche ai Citizens che, stando a quanto riportato da The Guardian, avrebbero inviato uno scout al Wals-Siezenheim per seguire la sfida di Champions League tra il Napoli e il Salisburgo. Fabian ha dimostrato di poter ricoprire tutti i ruoli del centrocampo e da quando è arrivato in Italia, nell'estate del 2018, la sua crescita è stata esponenziale. Gli azzurri lo prelevarono dal Betis Siviglia, pagando la clausola rescissoria di 30 milioni di euro, ma il suo valore adesso è aumentato. Vero e proprio "tuttocampista" a disposizione di Carlo Ancelotti, in questo primo scorcio di stagione ha già collezionato dieci presenze e una rete, dimostrando di essere diventato uno degli uomini chiave nel centrocampo azzurro. La volontà del Napoli sarebbe quella di tenerlo, anche se ancora non è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo, e il presidente De Laurentiis è stato chiaro: "È un giocatore fantastico. Se alcuni dei migliori club europei offrissero 180 milioni di euro, potremmo iniziare a parlare di venderlo”.