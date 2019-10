SPORT: "Inter, attenta a Sensi, piace al Barcellona"

BARCELLONA (SPAGNA) - L'Inter vuole Rakitic, il Barcellona Sensi. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo SPORT, infatti, i vertici blaugrana vorrebbero inserire il centrocampista ex Sassuolo nella trattativa che porterebbe il croato alla corte di Antonio Conte. Il tecnico salentino non ha nascosto il fatto che la rosa sia un po' corta, pertanto avrebbe chiesto alla società uno sforzo a gennaio, soprattutto per il centrocampo. I nerazzurri hanno dovuto fare a meno di Sensi in queste ultime partite, assenza che è pesata molto, soprattutto sabato contro il Parma, quando Brozovic è sembrato meno lucido del solito dopo i tanti impegni ravvicinati. I nomi in cima alla lista dei nerazzurri sarebbero quelli di Ivan Rakitic e Arturo Vidal. Il croato, con l'arrivo di De Jong, è stato relegato in panchina, collezionando solo 203 minuti complessivi in stagione. Troppo poco per un calciatore del suo calcibro, dettaglio che potrebbe convincerlo a cambiare aria. Il Barcellona, pertanto, stando sempre a quanto scritto da SPORT, vorrebbe inserire Sensi nell'operazione Rakitic, aggiudicandosi così uno dei centrocampisti più promettenti del nostro campionato. L'ex Sassuolo, arrivato all'Inter in estate (i nerazzurri lo riscatteranno per 25 milioni di euro), è diventato subito una pedina inamovibile nello scacchiere tattico di Conte. Le sue prestazioni in questo primo scorcio di stagione non hanno convinto solo l'Inter, ma anche il Barcellona, seriamente intenzionato a portarlo al Camp Nou.