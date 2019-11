Juve, si avvicina il rinnovo di Szczesny

Juventus, rinnovo vicino per Szczesny

Il portiere della Juve, convocato in nazionale polacca per gli impegni delle qualificazioni a Euro2020, sembra destinato a rimanere ancora per altri anni a Torino. Dopo l'esperienza in Inghilterra con Brentford e Arsenal, l'estremo difensore ha deciso di trasferirsi in Italia nel 2015 per difendere la porta della Roma prima del trasferimento alla Juventus nell'estate 2017. L'esordio da titolare con la maglia bianconera in Serie A risale alla vittoria contro il Chievo del 9 settembre 2017.