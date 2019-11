Kumbulla del Verona piace a tanti: "Ma a gennaio non si muove"

TORINO - Marash Kumbulla cresce velocemente e si inizia a parlare di lui in chiave di calciomercato. Juventus e Lazio sono state accostate al 19enne difensore centrale italo-albanese del Verona, ma la concorrenza sembra già agguerrita: “Offerte? Non nego che ci siano gli occhi di tante squadre, è normale e suscita interesse – spiega a Radio Sportiva il suo agente Gianni Vitali - ha la testa concentrata sul Verona, quindi a gennaio non si muoverà. Vedremo in estate cosa succederà”.

Perché Kumbulla ha scelto l'Albania

Nato in Veneto nel 2000, Kumbulla ha la doppia cittadinanza, ma ha preferito la nazionale albanese a quella azzurra sin dalle giovanili: “La nazionale albanese è quella che lo ha sempre convocato, da tanti anni a livello giovanile si mette in luce – dice ancora Vitali - l'Albania ha sempre creduto in lui mentre l'Italia ha fatto altre scelte”. Il giovane difensore si trova benissimo nell’Hellas, in attesa di definire il proprio futuro: “Juric ha saputo dare una possibilità al ragazzo, si è preparato al meglio per essere al Verona. Questo gli dà un senso di appartenenza nonostante la giovane età, per lui è la realizzazione di un sogno”.