Juve, Paratici: "Rakitic? Non ci interessa. Felici di avere Cristiano Ronaldo"

TORINO - Non c'è la Juve nel futuro di Ivan Rakitic. È Fabio Paratici, intervistato da "Espn", a spegnere sul nascere qualsiasi voce sul centrocampista croato del Barcellona. "Abbiamo una grande squadra e non cerchiamo rinforzi in questo momento, siamo messi bene in tutti i ruoli - le sue parole -. Rakitic è un grande giocatore ma in questo momento non ci interessa". Paratici, che ha risposto pure a Kluivert su De Ligt ("Pentito di aver firmato per la Juve? Non la vedo così, penso che stia giocando molto bene e che diventerà il miglior difensore del mondo in poco tempo"), si è poi soffermato su Cristiano Ronaldo: "La Juve è felice di avere il miglior giocatore del mondo e possibilmente della storia, e ne sono felici anche i tifosi. Pallone d'Oro a Messi? Non abbiamo conferme, per cui non commentiamo".