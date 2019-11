Leonardo gela Zidane: "Mbappé resta al Psg al cento per cento"

PARIGI (Francia) – Leonardo si tiene stretto Kylian Mbappé: “Resta qui al 100%”, ha detto il direttore sportivo del Paris Saint-Germain nella tarda serata di ieri, dopo il 2-2 in casa del Real Madrid che ha garantito alla formazione parigina il primo posto nel girone di Champions League. Leonardo ha risposto così al tecnico dei Blancos Zinedine Zidane, che un paio di giorni fa si era detto "innamorato" del giovane attaccante francese. “La trattativa per il rinnovo? Vedremo più avanti - ha detto poi Leonardo ai microfoni di 'RMC Sport' - per ora godiamoci questo primo posto”.