LONDRA - L'Arsenal avrebbe contattato Massimiliano Allegri per succedere ad Unai Emery esonerato oggi, riferisce Sky Sports Uk. Tuttavia, l'ex allenatore della Juventus avrebbe declinato perché non avrebbe intenzione di sedere su alcuna panchina almeno fino all'anno prossimo. Al momento la guida della squadra è stata affidata a Freddie Ljungberg in attesa di individuare il nuovo allenatore.

