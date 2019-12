L'agente di Boga: "Jeremie orgoglioso di aver segnato alla Juve e a Buffon"

NAPOLI - L'agente dell'attaccante del Sassuolo Jeremie Boga , Daniel Boga, ha parlato del suo assistito sulle frequenze di Radio Punto Nuovo: “Era molto orgoglioso di aver segnato contro la Juve e specialmente conro Buffon , uno dei migliori portieri del mondo. La possibilità che vada via a gennaio? Nel calcio tutto può succedere, tutto è possibile, ma ha cominciato la stagione con il Sassuolo e la terminerà con loro. Come ha detto anche lui, per adesso è concentrato con il suo club e darà il meglio per esso".

L'esterno offensivo ivoriano sta confermandosi uno dei migliori dribblomani della Serie A: "Non è minimamente una sorpresa per me quello che sta facendo: quando era ragazzino nella Chelsea Academy aveva ha ampiamente dimostrato le sue capacità. Napoli su Boga? Perché no? Non lo escludo in futuro, gli azzurri sono una grande squadra e una grande piazza che compete in Champions".