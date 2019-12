Juve, Paratici: “Milinkovic bravo, ma è della Lazio”

ROMA - “Siamo convinti di avere una rosa super competitiva, il ko di Khedira fa parte di una serie di infortuni che in una stagione può capitare”. Fabio Paratici non ha intenzione di intervenire sul mercato per rimpiazzare il tedesco, costretto a uno stop di tre mesi dopo l’operazione di pulizia al ginocchio sinistro. “Milinkovic? Bravo giocatore, ma è della Lazio…” ha proseguito il CFO della Juve ai microfoni di Dazn. Il centrocampista serbo non è mai uscito dai radar della dirigenza bianconera.

