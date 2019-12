Raiola conferma Pogba allo United: “Vuole restare e vincere”

Mino Raiola conferma Paul Pogba al Manchester United. L’agente ha rilasciato un’intervista al Telegraph facendo il punto sul futuro del centrocampista francese: “Vuole rimanere e vincere con i Red Devils anche se ha bisogno di maggiore sostegno”. I tabloid inglesi insistono su una possibile partenza già a gennaio: “Il Real Madrid si è interessato - ha continuato l’agente - ma lo United si è rifiutato di cederlo e neanche noi abbiamo fatto pressioni per forzare un trasferimento”.

Solskjaer: "Pogba resta con noi"

Anche Solskjaer si è schierato sulla stessa linea di Raiola. “Pogba non sarà ceduto a gennaio". Il tecnico ha ribadito in conferenza stampa che il Manchester United non ha alcuna intenzione di privarsi del centrocampista francese a metà stagione. L’ex juventino, fra l'altro, è fuori da due mesi e mezzo per un problema alla caviglia e la data del rientro è ancora incerta. "Spero torni in campo prima della fine dell'anno ma non gli metterò fretta, non posso rischiare alcuna ricaduta o altro infortunio. Quando tornerà dovrà giocare bene col sorriso stampato in faccia e fare quello che faceva un anno fa. Quando sta bene è uno dei migliori al mondo". Restando in tema di mercato, secondo i tabloid inglesi Erling Haaland sarebbe sempre più vicino al Manchester United. I Red Devils avrebbero deciso di bruciare la concorrenza pagando una maxi-commissione da 14 milioni di euro a Mino Raiola. Si parlava di un volo da Stavanger, in Norvegia, verso Manchester assieme al padre. "Non penso stia venendo qui, credo si stia godendo le vacanze di Natale, e poi da Stavanger non ci sono voli - ha replicato Solskjaer - Non posso commentare su giocatori di altre squadre. Speriamo però di fare qualcosa a gennaio. Ma deve essere il giocatore giusto, con l'età giusta, al giusto prezzo. Potrebbe anche non succedere nulla".