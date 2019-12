La Roma cerca il vice Dzeko

ROMA - I rinnovi, le cessioni, l’abbassamento del monte ingaggi e il vice-Dzeko. Per Gianluca Petrachi le vacanze non sono mai iniziate. Il ds della Roma è già al lavoro per migliorare la rosa e allo stesso tempo accontentare Pallotta in attesa dell’evolversi della trattativa di cessione societaria al gruppo Friedkin. Una delle priorità del 2020 sarà quella di rinnovare il contratto di Lorenzo Pellegrini. Quello attuale scade nel 2022, ma in quello futuro dovrà scomparire la clausola rescissoria da 30 milioni.